У Британії для подолання паливної кризи підключили військових

Більшість військовослужбовців працюють у Лондоні та на південному сході Англії, де найгостріше відчувається брак водіїв

У Британії військовослужбовці почали допомагати доправляти паливо на заправні станції через дефіцит водіїв вантажного транспорту, що спричинив кризу з постачанням пального в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що у понеділок у межах операції "Ескалін" на допомогу було направлено близько 200 військових, половина з яких водії. Багато з них пройшли навчання в компанії Hoyer, яка займається нафтовою логістикою.

Більшість військовослужбовців працюють у Лондоні та на південному сході Англії, де найгостріше відчувається брак водіїв.

Британський уряд критикують за те, що він не відправив військових раніше, після хвилі панічних закупок на АЗС через повідомлення про скорочення поставок палива.

"Ми тісно співпрацюємо з галуззю, щоб допомогти збільшити запаси палива, і є ознаки поліпшення середніх запасів на АЗС у всій Британії, при цьому попит продовжує стабілізуватися", - заявив представник уряду.

Він додав, що запаси в Лондоні і на півдні Англії відновлюються трохи повільніше, ніж в інших частинах країни, тому уряд почав розгортання військового персоналу для збільшення поставок у ці райони.

Як повідомляв Укрінформ, основною причиною паливної кризи у Великій Британії став дефіцит водіїв великовантажних автомобілів. Багато з них залишили країну, поїхавши на заробітки до країн ЄС, а нових водіїв їм на зміну не підготували через пандемію коронавірусу і локдауни.

Брак водіїв вантажівок спровокував проблеми для цілої низки галузей, від супермаркетів до мереж швидкого харчування.

Після цього уряд Великої Британії заявив, що припинить дію закону про конкуренцію, щоб налагодити поставки палива на автозаправні станції.

За словами місцевих чиновників, цей крок спростить для нафтових компаній обмін інформацією і розставить пріоритети у найбільш нужденних частинах країни.

Нагадаємо, що Борис Джонсон заявив, що проблеми з відсутністю палива на заправках викликані попитом і її не вирішити запрошенням водіїв цистерн з-за кордону.