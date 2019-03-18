CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Великій Британії пропонують заборонити рекламу шкідливої їжі до 21:00, поки її потенційно можуть бачити діти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії хочуть заборонити рекламу фаст-фуду в денний час
Це може зачепити Google і Facebook
Фото: parent.com
Британські законодавці хочуть обмежити показ такої реклами у Google та Facebook. Зараз тривають обговорення щодо того, який саме вид реклами заборонити: тільки відеобанери чи текстові повідомлення також, повідомляє BBC з посиланням на Times.
Рекламу фаст-фуду на телебаченні в денний час також збираються заборонити.
Нагадаємо, у Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 03 2019 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"