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У Британії хочуть заборонити рекламу фаст-фуду в денний час

Це може зачепити Google і Facebook
У Великій Британії пропонують заборонити рекламу шкідливої їжі до 21:00, поки її потенційно можуть бачити діти.
У Британії хочуть заборонити рекламу фаст-фуду в денний час Фото: parent.com

Британські законодавці хочуть обмежити показ такої реклами у Google та Facebook. Зараз тривають обговорення щодо того, який саме вид реклами заборонити: тільки відеобанери чи текстові повідомлення також, повідомляє BBC з посиланням на Times.

Рекламу фаст-фуду на телебаченні в денний час також збираються заборонити.

Нагадаємо, у Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.

 
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18 03 2019 12:12
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