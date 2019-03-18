У Британії хочуть заборонити рекламу фаст-фуду в денний час

Це може зачепити Google і Facebook

У Великій Британії пропонують заборонити рекламу шкідливої їжі до 21:00, поки її потенційно можуть бачити діти.

Британські законодавці хочуть обмежити показ такої реклами у Google та Facebook. Зараз тривають обговорення щодо того, який саме вид реклами заборонити: тільки відеобанери чи текстові повідомлення також, повідомляє BBC з посиланням на Times.

Рекламу фаст-фуду на телебаченні в денний час також збираються заборонити.

Нагадаємо, у Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.