У Британії не виключили танки вже у наступному пакеті допомоги

У Великій Британії заявили, що наступний пакет військової допомоги Україні може містити танки.

Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі під час спільної прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, пишуть Daily Mail та The Guardian.

За словами Клеверлі, ця тема перебуває під постійним контролем.

Говорячи про те, чи Великобританія приєднається до інших країн у відправленні броньованих бойових машин в Україну, Клеверлі сказав:

"Ми передаємо таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого... удару по російським цілям на відстані. Ми продовжуватимемо діалог з українцями щодо того, що їм потрібно для наступного етапу самооборони, і ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надходять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо разом один з одним", - сказав Клеверлі.

Він також зазначив, що спосіб, яким надавалася підтримка українцям, змінювався разом із розвитком війни. Глава МЗС наголосив, що Британія продовжить розвивати свою підтримку, і працюватиме із союзниками з цього питання.

У свою чергу, Бербок зазначила, що Німеччина готова надати Україні важке озброєння, необхідне для звільнення окупованих територій, і працюватиме разом з партнерами по НАТО, щоб досягти цього.

Глава МЗС Німеччини заявила, що "якщо путін вірить, що зможе утримати владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється". Бербок підкреслила, що для звільнення своєї території Україні потрібна наступальна зброя.

Раніше повідомлялось, що Німеччина може передати Україні БМП Marder після того, як Франція надасть AMX-10 RC.