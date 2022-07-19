У Британії очікується найспекотніший вівторок в історії спостережень
Рекордів в Англії чекали вже у понеділок, але прогноз не справдився. У графстві Саффолк зареєстрували 38,1°C - майже стільки ж, як рекордні 38,7°C влітку 2019 року. Уельс побив власний температурний рекорд з 37,1°C.
На вівторок для центральної, північної і південно-східної Англії оголошено червоний рівень попередження.
Оператори залізниць рекомендують утриматися від поїздок та обмежуть рейси через вплив екстремальних температур на інфраструктуру, окремі гілки зовсім призупинили. У понеділок Network Rail надходили повідомлення про деформацію рейок і несправність дротів. У Саффолку рейки розігрілися під палючим сонцем до 62°C.
Представники компанії пояснюють, що зараз інфраструктура не готова працювати в таких температурних умовах - є великий ризик деформації рельсів під вагою поїздів та аварій, а на модернізацію знадобиться багато років.
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