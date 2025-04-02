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У Британії підтвердили дату проведення Рамштайну

02 квітня 2025, 15:13
У Британії підтвердили дату проведення Рамштайну
Цьому передуватиме зустріч "коаліції охочих" з підтримки України.

Чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Британії і Німеччини. 

Про це повідомила делегація Великої Британії при НАТО в соцмережі X (Twitter).

"Велика Британія й Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня", - йдеться в дописі. 

Британська місії при НАТО зазначила, що Рамштайну передуватиме зустріч "коаліції охочих" з підтримки України. 

"10 квітня секретар з оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - написали у британській делегації при НАТО.

На початку березня Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн".

 

Рамштайнпідтримка України

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