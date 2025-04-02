У Британії підтвердили дату проведення Рамштайну

Цьому передуватиме зустріч "коаліції охочих" з підтримки України.

Чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Британії і Німеччини.

Про це повідомила делегація Великої Британії при НАТО в соцмережі X (Twitter).

"Велика Британія й Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня", - йдеться в дописі.

Британська місії при НАТО зазначила, що Рамштайну передуватиме зустріч "коаліції охочих" з підтримки України.

"10 квітня секретар з оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - написали у британській делегації при НАТО.

На початку березня Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн".