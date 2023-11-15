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ПОЛІТИКА

У Британії пояснили, чому путін частіше з'являється перед камерами

15 листопада 2023, 13:39
У Британії пояснили, чому путін частіше з'являється перед камерами
Ці заходи будуть частиною передвиборчої кампанії путіна.

У кремлі минулого тижня пообіцяли  до кінця року провести одночасно "пряму лінію" з путіним та його підсумкову пресконференцію, які торік так і не відбулись.

Як зазначають аналітики Міністерства оборони Великої Британії, ці заходи будуть частиною передвиборчої кампанії путіна, хоча він ще офіційно не оголошував про намір балотуватись на виборах президента рф навесні 2024 року.

"кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливий етап в очікуваній кампанії путіна, спрямованій на забезпечення п'ятого терміну на президентських виборах у березні 2024 року", - зазначають у британській розвідці.

При цьому експерти прогнозують, що путін підтвердить свої плани балотуватись на виборах ще до кінця поточного року.

Також вони зауважують, що 10 листопада путін вдруге за останні чотири тижні відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генерального штабу генералом Валєрієм Герасимовим і міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

"Ймовірно, це свідчить про його подальші зусилля, спрямовані на те, щоб виставити себе "патріотичним" кандидатом напередодні передвиборчої кампанії", - кажуть аналітики.

Зазначимо, що у 2022 році не проводилася ані традиційна "пряма лінія", під час якої путін відповідає на питання росіян, ані велика прес-конференція, на якій президент росії спілкується з журналістами. За оцінками експертів, заходи скасували через великі втрати рф в Україні та бажання путіна уникнути багатьох питань.

ПутінВибори рфвійна в Україні

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