У Британії прокоментували заміну Шойгу на Бєлоусова

"Нова маріонетка путіна",- так міністр оборони Британії відреагував на кадрові зміни в російському міноборони.

росіяни потребують такого міністра оборони, який би припинив вторгнення до України, але вони отримали чергову маріонетку диктатора путіна. Так на зміни в російському уряді відреагував міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це він написав у Х (Twitter).

"Сергій Шойгу привів до понад 355 тис. жертв серед власних солдатів та масових страждань серед цивільного населення. росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку путіна", – написав британський міністр.

Нагадаємо, що путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони рф, для посилення підготовки до заятжної війни в Україні та, ймовірно, до майбутньої конфронтації з НАТО. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такі перестановки після президентських "виборів" у росії свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до конфронтації з НАТО.