У Британії придумали заміну Біг-Бену в день Brexit
У рамках планів британського уряду з відзначення Brexit буде використано проєкцію годинника, який буде відраховувати останні миті членства Британії в ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Згідно з планами, на Даунінг-стріт буде проєктуватися годинник зі зворотнім відліком до моменту (23:00 за Грінвічем), коли Велика Британія покине ЄС 31 січня.
Плани з відзначення Brexit не включають дзвін Біг-Бена після того, як влада Палати громад заявила, що вартість для цього невиправдано висока.
Кампанія з пошуку 500 тисяч фунтів стерлінгів, необхідних для того, щоб змусити Біг Бен, який зараз на реконструкції, дзвонити, зібрала більше 200 тисяч фунтів стерлінгів. Але комісія Палати громад засумнівалася в тому, чи слід використовувати державні пожертвуванн для покриття цих витрат.
Очікується, що 31 січня прем’єр-міністр Борис Джонсон ввечері виступить зі спеціальним зверненням до нації.
Будинки в урядовому квартали будуть освітлені, щоб відзначити Brexit. Британський прапор буде вивішений на всіх флагштоках на Парламентській площі.
Спеціальна монета в 50 пенсів увійде в обіг, щоб відзначити цю подію. На ній буде нанесений девіз: "Мир, процвітання і дружба з усіма народами".
Також повідомлялося, що лідер партії "Brexit" Найджел Фарадж отримав схвалення своєї заявки на проведення вечірки перед парламентом Великої Британії ввечері 31 січня.
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