У Британії розробили новий ШВЛ для боротьби з коронавірусом

Група британських медичних експертів розробила Exovent, новий апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) для боротьби з коронавірусом (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Звичайні ШВЛ дають тиск і виштовхують повітря в легені, натомість Exovent знижує тиск навколо самого тіла. Це дозволяє легеневій тканині розширюватися і функціонувати подібно до нормального дихання.

Фото: news.sky.com

Дослідники стверджують, що пристрій зі зниженим тиском більш зручний, ніж інші ШВЛ, які використовують маску або трубку для подачі повітря. Також апарат Exovent значно дешевший та потребує меншої кількості персоналу для його обслуговування.

Самі пацієнти можуть не тільки їсти та приймати ліки через рот, а й спілкуватися з родиною під час розмови у форматі відеодзвінків або телефоном.

Зазначається, що пристрій має бути затверджений профільними регуляторами.

Як повідомляв Укрінформ, дві британські лікарні почали використовувати технологію блокчейну для стеження за зберіганням та постачанням вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

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