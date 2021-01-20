Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Британії розробили новий ШВЛ для боротьби з коронавірусом

Група британських медичних експертів розробила Exovent, новий апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) для боротьби з коронавірусом (COVID-19).
У Британії розробили новий ШВЛ для боротьби з коронавірусом Фото: news.sky.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Звичайні ШВЛ дають тиск і виштовхують повітря в легені, натомість Exovent знижує тиск навколо самого тіла. Це дозволяє легеневій тканині розширюватися і функціонувати подібно до нормального дихання.

Фото: news.sky.com

Дослідники стверджують, що пристрій зі зниженим тиском більш зручний, ніж інші ШВЛ, які використовують маску або трубку для подачі повітря. Також апарат Exovent значно дешевший та потребує меншої кількості персоналу для його обслуговування.

Самі пацієнти можуть не тільки їсти та приймати ліки через рот, а й спілкуватися з родиною під час розмови у форматі відеодзвінків або телефоном.

Зазначається, що пристрій має бути затверджений профільними регуляторами.

Як повідомляв Укрінформ, дві британські лікарні почали використовувати технологію блокчейну для стеження за зберіганням та постачанням вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

Читайте також: У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 14:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.