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У Британії спроєктують нові ракетні катери спеціально для України - посольство

Перші чотири катери будуть збудовані у Британії, при цьому українські суднобудівники будуть спостерігати за ходом робіт, вчитися і тренуватися
Британська промисловість спроєктує нові ракетні катери спеціально для України в рамках підписаного між двома країнами меморандуму, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.
У Британії спроєктують нові ракетні катери спеціально для України - посольство Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз в інтерв’ю газеті "День".

"Ці ракетні катери проєктуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети. Це залежить зокрема від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії", - сказав Вудз.

За його словами, планується, що перші чотири катери будуть збудовані у Британії, при цьому українські суднобудівники будуть спостерігати за ходом робіт, вчитися і тренуватися.

"А друга частина - чотири ракетні катери - будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це - спільне проєктування бойових кораблів британської промисловості з українським проєктним бюро у Миколаєві", - розповів Вудз.

Він додав, що у Британії розраховують розпочати будівництво першого катера на початку наступного року.

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05 03 2021 09:42
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