У Британії туристам пропонують розслабитися в гарячій ванні з глінтвейном

Занурення в багатий антиоксидантами й підігрітий до комфортних 37 градусів глінтвейн має виводити токсини та знімати різні запалення

Один із заміських готелів у англійському графстві Чешир пропонує гостям нову послугу до прийдешніх свят - "День спа в глінтвейні".

Новинка передбачає розслаблювальне проведення часу в гарячій ванні, наповненій 750-1000 літрами (а це понад 560 пляшок) напою, що є одним із символів Різдва, повідомляє "Укрінформ". Крім того на охочих чекатимуть, цілий набір спа-процедур і комплімент у формі келиха глінтвейну.

Фото: SpaSeekers

В описі послуги повідомляється, що занурення в багатий антиоксидантами й підігрітий до комфортних 37 градусів глінтвейн має виводити токсини та знімати різні запалення.

Фото: SpaSeekers

"Таніни мають антибактеріальний ефект, допомагають боротися з вірусами, покращуючи здоров'я серцево-судинної системи й посилюючи циркулювання крові. У поєднанні з антиоксидантними властивостями поліфенолів у червоному винограді й цитрусових це поліпшує кровообіг, що допомагає людині відволіктися від турбот і сяяти", - розповів представник сервісу бронювання SpaSeekers, який запустив послугу в готелі Shrigley Hall.

Вартість такого задоволення стартує від 80 доларів на людину.

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