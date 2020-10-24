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У Дубаї відкрили найбільший у світі фонтан

Він підіймає воду вгору на 105 м та світиться 3000 ліхтариків
У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, Дубаї, відкрили найбільший у світі фонтан площею 7 327 м².
У Дубаї відкрили найбільший у світі фонтан Відкриття найбільшого у світі фонтану в Дубаї, 22 жовтня 2020 Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Він розташований на штучному острові у вигляді пальми, звідси й назва - Пальмовий фонтан, про це повідомляє "Громадське".

У фонтані встановлено три тисячі світлодіодних лампочок, їх колір та яскравість можна змінювати. Також фонтан може підіймати воду вгору до 105 метрів.

Фонтан буде відкритий для відвідувачів упродовж усього року. П'ять різних шоу показуватимуть людям щодня, зокрема хитання струменів під сучасні популярні пісні та класичні мелодії.

У день відкриття фонтану організували конкурси, живі виступи, танці, а завершили презентацію салютом.

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24 10 2020 14:38
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