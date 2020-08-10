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Нобеля з літератури отримала американська поетеса

Премія присуджується Глюк "за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним"
Лауреаткою Нобелівської премії з літератури в 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.
Нобеля з літератури отримала американська поетеса Фото: Twitter The Nobel Prize

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Як зазначили у Нобелівському комітеті, премія присуджується Глюк "за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Глюк народилася у 1943 році у Нью-Йорку. Вона є членом Американської академії мистецтв і літератури та канцлером Академії американських поетів (1999). Має низку премій та нагород за свої роботи. На даний момент поетеса живе у Кембриджі, штат Массачусетс. Окрім своєї роботи, вона є професором англійської мови в Єльському університеті, штат Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

У минулому році Шведська королівська академія наук оголосили імена одразу двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки у 2018 році ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал. Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, за 2019 рік - австрійський автор Петер Гандке.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"

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08 10 2020 15:07
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