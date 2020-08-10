Нобеля з літератури отримала американська поетеса
Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.
Як зазначили у Нобелівському комітеті, премія присуджується Глюк "за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".
Глюк народилася у 1943 році у Нью-Йорку. Вона є членом Американської академії мистецтв і літератури та канцлером Академії американських поетів (1999). Має низку премій та нагород за свої роботи. На даний момент поетеса живе у Кембриджі, штат Массачусетс. Окрім своєї роботи, вона є професором англійської мови в Єльському університеті, штат Нью-Хейвен, штат Коннектикут.
У минулому році Шведська королівська академія наук оголосили імена одразу двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки у 2018 році ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал. Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, за 2019 рік - австрійський автор Петер Гандке.
Нагадаємо, що Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"