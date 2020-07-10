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Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"

Шарпентьє та Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9
Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2020 році стали Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування геному.
Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя" Фото: Twitter The Nobel Prize

Як передає "Укрінформ", про це йдеться на сторінці Нобелівської премії в Твіттері.

Як зазначають у Нобелівському комітеті, Шарпентьє та Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. Ця технологія справила революційний вплив на науки про життя, сприяє новим методам лікування раку і може здійснити мрію про вилікування спадкових захворювань.

Наголошується, що раніше модифікування генів було трудомісткою, тяжкою, а часом і неможливою роботою. Але за допомогою генетичних ножиць CRISPR / Cas9 тепер можна змінити "код життя" протягом декількох тижнів.

Як повідомлялося, з 5 по 12 жовтня проходить Нобелівський тиждень.

У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С. Лауреатами з фізики стали Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Премію у галузі літератури вручать завтра, 8 жовтня, премію миру – 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Нагадаємо, що премію з фізики отримали троє дослідників чорних дір

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07 10 2020 14:52
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