Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"
Як передає "Укрінформ", про це йдеться на сторінці Нобелівської премії в Твіттері.
Як зазначають у Нобелівському комітеті, Шарпентьє та Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. Ця технологія справила революційний вплив на науки про життя, сприяє новим методам лікування раку і може здійснити мрію про вилікування спадкових захворювань.
Наголошується, що раніше модифікування генів було трудомісткою, тяжкою, а часом і неможливою роботою. Але за допомогою генетичних ножиць CRISPR / Cas9 тепер можна змінити "код життя" протягом декількох тижнів.
Як повідомлялося, з 5 по 12 жовтня проходить Нобелівський тиждень.
У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С. Лауреатами з фізики стали Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.
Премію у галузі літератури вручать завтра, 8 жовтня, премію миру – 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.
Нагадаємо, що премію з фізики отримали троє дослідників чорних дір
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