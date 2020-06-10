Нобелівську премію з фізики отримали троє дослідників чорних дір

Нобелівський комітет присудив премію з фізики трьом ученим: Роджеру Пенроузу - за відкриття взаємозв'язку чорних дір і теорії відносності та Райнгарду Ґензелю і Андреа Ґез - за відкриття "супермасивного компактного об’єкта" в центрі Чумацького шляху.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, зазначає "Громадське".

Відповідно до правил комітету, вчені розділять премію між собою: одну половину отримає Пенроуз, а іншу на двох - Ґенцель і Ґез.

Зокрема, Роджер Пенроуз встановив, що формування чорних дір є прямим наслідком загальної теорії відносності Альберта Айнштайна (хоча сам учений не вірив у те, що вони існують). Своє відкриття вчений зробив ще у 1965 році, але воно й досі вважається найважливішим внеском до теорії Айнштайна.

Чорні діри вивчали й інші лавреати Нобелівської премії з фізики - Райнгард Ґензель і Андреа Ґез. Із 1990-х років вони досліджували об'єкт у центрі нашої Галактики - Чумацького шляху - під назвою Стрілець А*, який, як показали вчені, є супермасивною чорною дірою. Для цього вони протягом десятків років здійснювали вимірювання та спостереження, використовуючи найбільш досконалі телескопи та інше приладдя, доступне людству.

Іншими словами, відкриття Пенроуза, Ґенцеля і Ґез стали значним внеском у наше розуміння чорних дір - космічних явищ, які й досі є загадкою для людства.

Нагадаємо, що 5 жовтня Швеції розпочався Нобелівський тиждень