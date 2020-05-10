У Швеції стартує Нобелівський тиждень

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті

Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить у понеділок лауреатів премії з медицини, у вівторок - з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

У Швеції і Норвегії в понеділок розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого визначаться лауреати цієї престижної премії за 2020 рік, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить у понеділок лауреатів премії з медицини, у вівторок - з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найбільш престижних нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія запланована на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 318 кандидатів, 211 з них - фізичні особи, 107 - організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті.

Нобелівська премія 2020 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $ 1,1 млн).

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу організатори прийняли рішення не проводити традиційну грудневу церемонію вручення Нобелівських премій в Стокгольмі за особистої участі лауреатів. Замість неї відбудеться, як очікується, телевізійна церемонія з онлайн включеннями з різних країн світу. При цьому, церемонію скасували вперше з 1944 року, коли премії не вручали через Другу світову війну.

У Норвегії вирішили все ж провести церемонію вручення Нобелівської премії миру. Вона пройде за традицією 10 грудня але буде менш широкомасштабною, ніж зазвичай.

Нагадаэмо, що традиційна церемонія вручення Нобелівських премій в Стокгольмі з особистою участю лауреатів скасована через пандемію коронавірусу