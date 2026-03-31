Іран ударив по танкеру з нафтою в Дубаї: виникла пожежа

Судно зазнало серйозних пошкоджень, а екологи попереджають про можливе забруднення.

Іран завдав удару по нафтовому танкеру в порту Дубай, унаслідок чого на судні спалахнула пожежа і виникла загроза масштабного розливу нафти.

Про це інформує газета The Guardian із посиланням на заяву компанії-власника.

Йдеться про великий танкер Al-Salmi, що належить кувейтській нафтовій корпорації та на момент атаки був повністю завантажений нафтопродуктами.

За даними компанії, судно зазнало прямих влучань, у результаті чого отримало серйозні пошкодження. На борту спалахнула пожежа, а також існує високий ризик витоку нафти в акваторію.

Інформації про постраждалих серед екіпажу наразі немає. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а владу Об'єднані Арабські Емірати попередили про можливу екологічну загрозу.

У компанії наголосили, що удар був цілеспрямованим і припав на танкер, який перебував на якорі в порту.

Раніше повідомлялося, що Іран здійснив тисячі атак по об’єктах США та їхніх союзників у регіоні.

Також днями НАТО втретє збило іранську ракету над Туреччиною.