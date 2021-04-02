У Британії вакцину вкололи 103-річній жінці, яка пережила епідемію "іспанки"

В Уельсі вакцину від коронавірусу отримала 103-річна Хільда Річардс, перші роки життя якої припали на епідемію іспанського грипу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Пані Хільда, матір трьох дітей і бабуся чотирьох внуків та чотирьох правнуків, народилася у листопаді 1917 року, під час Першої світової війни та за три місяці до спалаху "іспанки", яка протягом 1918-початку 1920 років забрала мільйони життів у всьому світі.

Згодом, в роки Другої світової війни, вона стала медсестрою у військовому госпіталі та піклувалася про поранених у битві за Дюнкерк.

Хільда Річардс - одна з небагатьох людей, які за своє життя бачили дві пандемії.

Пані Хільда отримала свою вакцину у будинку для літніх людей, де проживає останнім часом.

Фото: Mandy Jones

Пані Хільда отримала свою вакцину у будинку для літніх людей, де проживає останнім часом.

"Я після цього почуваюся добре і рада, що вакцинувалася… Я була у дуже юних роках, коли лютувала "іспанка", але люди багато говорили про це, коли я підростала. Казали, що вона забрала стільки ж людей, як і війна. Шкода, що зараз відбувається щось схоже", - розповіла вона репортерам.

Секретом свого довголіття пані Хільда вважає невелику дозу віскі, яку щоранку додає до ранкового чаю.

За оцінками, під час чотирьох "хвиль" іспанського грипу перехворіли близько 500 мільйонів людей у всьому світі. Пандемія забрала життя понад 50 мільйонів людей.

У Британії кількість смертей від коронавірусу з початку епідемії вже перевищила 100 тисяч, що є найбільшим показником у Європі.

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