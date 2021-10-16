Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Британії вбили депутата на зустрічі з виборцями

Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події
Британський депутат від правлячої Консервативної партії Девід Емесс, на якого під час зустрічі з виборцями 15 жовтня кинувся невідомий з ножем, помер в результаті нападу.
У Британії вбили депутата на зустрічі з виборцями Фото: з вільного доступу
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Ессекса. 
 
"Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події", - повідомили правоохоронці.
 
Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. Зараз він перебуває під вартою.
 
Раніше повідомлялося, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.
 
Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.
 
Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.
 
Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.
 
Читайте також: Убито президента Гаїті
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2021 11:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.