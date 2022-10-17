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У Британії видали книгу з промовами Президента Зеленського

Ольга
Матарикіна
Передмову до збірки написав сам глава української держави
У Британії видали книгу з промовами Президента Зеленського Фото: thebookseller.com
Британська компанія Hutchinson Heinemann опублікувала збірку промов президента України Володимира Зеленського під назвою "Послання з України".
 
Про це повідомляє The bookseller.
 
Видавництво отримало права публікувати книжку в усьому світі, зокрема в США, Німеччині, Іспанії, Португалії та в інших країнах.
 
Окрім паперового варіанта, вийдуть також аудіо- та електронна книги.
 
"У книзі розповідається про історію України словами її президента. Це історія про націю, яка мужньо захищається від російської агресії. І це історія народу, який веде світ у боротьбі за демократію", – кажуть у видавництві.
 
Книга містить 16 промов, починаючи з 2019 року, які відібрав особисто Зеленський.
 
Усі доходи Зеленського від книги – щонайменше 60 пенсів (25 грн) за копію друкованого видання, проданого у Великій Британії – підуть на підтримку України.
 
Книга також містить передмову Аркадія Островського, редактора журналу The Economist по Росії і Східній Європі.
 
"Ця книга розповідає про те, як Україна знайшла свій голос і свою силу. Наслідки можна побачити на полях битв найбільшої війни в Європі з 1945 року", – говорить він.
 
 
 
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17 10 2022 20:21
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