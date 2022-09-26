RSS
НОВИНИ

Журнал "Time" присвятив номер головнокомандувачу ЗСУ

Видання "Time" присвятило обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, який висловив думку, що проміжні перемоги України будуть лише передишкою в боротьбі.
Журнал "Time" присвятив номер головнокомандувачу ЗСУ Джерело: скріншот з time.com

Про це повідомляється на сайті та Facebook-сторінка видання "Time"

Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим "обличчям війни" після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.

"Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни...", – додає коментар Залужного "Time".

Раніше Валерій Залужний заявив, що українські військові знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.