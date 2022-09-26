НОВИНИВидання "Time" присвятило обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, який висловив думку, що проміжні перемоги України будуть лише передишкою в боротьбі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Журнал "Time" присвятив номер головнокомандувачу ЗСУ
Джерело: скріншот з time.com
Про це повідомляється на сайті та Facebook-сторінка видання "Time"
Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим "обличчям війни" після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.
"Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни...", – додає коментар Залужного "Time".
Раніше Валерій Залужний заявив, що українські військові знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.
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26 09 2022 15:55 МЕДІА
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