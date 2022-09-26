Журнал "Time" присвятив номер головнокомандувачу ЗСУ

Видання "Time" присвятило обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, який висловив думку, що проміжні перемоги України будуть лише передишкою в боротьбі.

Про це повідомляється на сайті та Facebook-сторінка видання "Time"

Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим "обличчям війни" після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.

"Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни...", – додає коментар Залужного "Time".

Раніше Валерій Залужний заявив, що українські військові знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.