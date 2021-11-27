CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШторм "Арвен" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, дощ та сніг. Через розгул стихії вже загинули двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі
Фото: з вільного доступу
Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".
У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.
Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.
У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину і близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі на півночі Англії.
У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.
Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства": будівлі були пошкоджені, а дерева повалені вітром.
Арвен – перший названий шторм сезону 2021/2022, який розпочався у вересні. Очікується, що до неділі він перейде через Північне море до Європи.
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27 11 2021 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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