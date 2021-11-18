У Канаді оголосили надзвичайний стан через сильний шторм У провінції розгорнуто військових для подолання наслідків шторму

У західній канадській провінції Британська Колумбія оголошений надзвичайний стан після того, як сильний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.

Фото: Ben Nelms/CBC

Про це поінформував голова регіону Джон Горган, повідомляє ВВС. Режим НС вводять на 14 днів, однак за потреби його продовжуватимуть. У провінції розгорнуто військових для подолання наслідків шторму. Влада евакуювала тисячі людей через повені, які спричинили зливи. Одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти. За останню добу врятовано 184 особи, яких евакуювали на вертольотах, оскільки вони не могли самостійно дістатися безпечного місця. Метеорологи прогнозують, що дощі триватимуть, в результаті чого кількість жертв та постраждалих може зрости. Як повідомлялося, ніч з неділі на понеділок майже трьом сотням людей у Британській Колумбії довелося провести в автомобілях, коли шосе, по якому вони рухалися, було перекрито подвійним зсувом. Для їх порятунку зранку задіяли військовий гелікоптер. Також негода зумовила евакуацію усіх жителів містечка Меріт, де паводок зупинив роботу водоочисної станції. Читайте також: Туреччина після пожеж потерпає від повені: п’ятеро загиблих

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