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ПОЛІТИКА

Канада влітку почне передавати Україні 450 безпілотників SkyRanger, а Литва виділить €3 млн на виробництво FPV-дронів

15 квітня 2024, 17:29
Канада влітку почне передавати Україні 450 безпілотників SkyRanger, а Литва виділить €3 млн на виробництво FPV-дронів
Джерело: .wikipedia
Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

Напередодні відбулося позачергове засідання керівної групи Коаліції дронів. Україна проінформувала партнерів про ситуацію на фронті та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на засіданні керівної групи "коаліції дронів", що відбулося напередодні, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

За результатами засідання:

  • Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.
  • Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.
  • Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
  • Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс своєю чергою закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів й очікує на приєднання нових країн.

Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада, Нідерланди.

Для допомоги Україні вже створили вісім коаліцій спроможностей — Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів.

війнаЛитваКанададопомога Україні

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