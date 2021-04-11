У Британії закликали не зволікати зі справою Гандзюк
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу з кислотою. Мої думки - з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань", - йдеться у заяві британської дипломатки в Twitter.
Представництво України в ЄС раніше в четвер закликало притягнути до відповідальності усіх причетних до злочину у справі Гандзюк.
31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.
Катерина померла 4 листопада 2018 року після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.
6 червня 2019 року суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством.
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