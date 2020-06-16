Справа Гандзюк: Мангера затримали і везуть до Києва на суд

14 червня адвокат Дмитро Ільченко, який представляє інтереси Мангера, повідомив, що його підзахисний не прибуде до суду нібито через проблеми із серцем

Співробітники Служби безпеки України затримали у лікарні голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, зараз правоохоронці доставляють Мангера у Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє "Громадське".

Наразі чинний запобіжний захід у виді застави не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень, додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк за підозрою Олексію Левіну та Владиславу Мангеру, наголосивши на тому, що їм стало відомо про тиск останнього на двох свідків вже під час ознайомлення з матеріалами справи.

Тому прокурор у справі Гандзюк Андрій Синюк повідомив 12 червня, що проситиме суд взяти Мангера під варту без можливості внесення застави.

14 червня адвокат Дмитро Ільченко, який представляє інтереси Мангера, повідомив, що його підзахисний не прибуде до суду нібито через проблеми із серцем. Після цього до лікарні, де перебуває Мангер, прийшли активісти й друзі Гандзюк, їх не пустили до приміщення.

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