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У Британії заявили про ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca проти індійського штаму

Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського
Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти штаму коронавірусу, завезеного з Індії - але значно нижчу їхню ефективність після першої дози.
У Британії заявили про ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca проти індійського штаму Фото: Google
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
 
Дослідження проводилося Агентством громадського здоров’я Англії. Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1054 належали до індійського штаму B.1.617.2.
 
Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського.
 
Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через 2 тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму - у 93%), а вакцина AstraZeneca - у 60% випадків (проти британського штаму - у 66% випадків).
 
Водночас, їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму - 50%.
 
Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня. 
 
Раніше у Європейському агентстві з лікарських засобів висловили впевненість у тому, що принаймні вакцини BioNTech/ Pfizer і Moderna мають бути достатньо ефективними проти індійського штаму коронавірусу.
 
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23 05 2021 14:46
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