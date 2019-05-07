У Британії знайшли незаконну ферму марихуани в покинутому відділку поліції

Також у будівлі залишилися деякі добрива, ґрунт, порожні горщики, кілька ламп та особисті речі "садівників"

У Великій Британії виявили незаконну ферму марихуани на понад 1000 кущів у колишньому поліцейському пункті в місті Фейлзворт, графство Великий Манчестер.

Поліцейські заявили, що для вирощування марихуани використовувалися горище та перший поверх старого відділку, повідомляє Newsweek.

Також у будівлі залишилися деякі добрива, ґрунт, порожні горщики, кілька ламп та особисті речі "садівників", тому поліція вважає, що вони жили і спали тут.

"Було трохи сюрреалістично бачити офіс старого відділку, повний залишків вирощування", - зазначили поліцейські.

Правоохоронці розповіли, що виявлені ними речі подарували місцевому центру вирощування.

У Великій Британії марихуана є препаратом класу В поряд з іншими наркотиками, такими як амфетаміни, барбітурати та кетамін. За зберігання невеликої кількості марихуани особа може отримати попередження або штраф у розмірі 90 фунтів стерлінгів.

За ту кількість марихуани, яку вирощували у відділку, "садівники" можуть отримати до 5 років ув’язнення та штраф. Якщо правоохоронці доведуть, що вони вирощували та продавали марихуану, їм загрожує до 14 років тюрми.

Нагадаємо, що у Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.