Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У британській розвідці назвали ймовірну причину виходу росії з "зернової угоди"

20 липня 2023, 10:02
У британській розвідці назвали ймовірну причину виходу росії з
17 липня росія відмовилась продовжувати свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець безпекову угоду, яка, попри війну, забезпечувала прохід суден, які експортують зерно з України.

росія ухвалила рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи вже деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам, зазначили у розвідці Великої Британії.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Так, 17 липня росія відмовилась продовжувати свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець безпекову угоду, яка, попри війну, забезпечувала прохід суден, які експортують зерно з України.

Тепер росія прагне запобігти будь-якому торговельному судноплавству з українських портів.

Британська розвідка зазначає, що росія, ймовірно, прийняла рішення вийти з угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам.

При цьому країна-агресор замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна нібито наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях. Водночас рф не надала жодних доказів для цих тверджень.

19 липня Міноборони росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

"російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що продовжується. Однак операції з блокади ЧФ будуть наражатися на небезпеку з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегової оборони", - додають у розвідці.

17 липня росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи"нібито через те, що умови кремля "не виконують".

При цьому зауважимо, що країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". росія блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

війнабританська розвідказернова угодарф тероризм

Останні матеріали

США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 19 липня 2023, 08:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється