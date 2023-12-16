У Британській розвідці прокоментували кібератаку на "Київстар"

Міноборони Британії назвало цю кібератаку однією з найруйнівніших.

У Міністерстві оборони Британії заявили, що нещодавня кібератака на оператора мобільного зв'язку "Київстар", імовірно, була однією з найруйнівніших кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, оскільки було зачеплено служби екстреної допомоги та урядові ресурси.

Про це повідомляє британська розвідка в соцмережі Х.

Зазначається, що "ефекти" від кібератаки на "Київстар" тривали щонайменше 48 годин, впливаючи на послуги мобільного зв'язку та інтернету.

"Повідомляється, що внаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом. У "Київстарі" повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Сполученого Королівства наголосили, що внаслідок кібератаки також було порушено роботу сирен повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів.

"Водночас український банк Monobank зазнав DDoS-атаки, що порушила доступ до сайту банку", - додали в Мінобороні.

Нагадаємо, 12 грудня відбулася масштабна хакерська атака на мобільного оператора "Київстар" — у користувачів перестав працювати інтернет та зник зв'язок. Через деякий час припинили коректне функціонування й інші сервіси — "ПриватБанк", "Ощадбанк" та Monobank.

Компанія “Київстар” напередодні включила доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території.