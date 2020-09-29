У Брюсселі заборонили проституцію, щоб стримати поширення коронавірусу
Крім того, місцева влада закрила три готелі, які приймають секс-працівників, тому що ними не були дотримані заходи соціального дистанціювання, повідомила речниця брюссельської мерії Вафа Хамміх.
Вона сказала, що поліцейський контроль буде посилений, щоб забезпечити дотримання заборони, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.
Рішення про заборону проституції було прийнято після того, як Брюссель вирішив ввести комендантську годину в барах.
З початку цього тижня всі бари і кафе повинні бути зачинені з 11 вечора до 6 ранку, в той час як всі інші заклади, що продають напої або їжу, мають зачинятися в 10 вечора.
У Брюсселі в останні тижні спостерігається зростання числа заражень коронавірусом.
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