У Брюсселі заборонили проституцію, щоб стримати поширення коронавірусу

Влада Брюсселя вирішила заборонити проституцію на невизначений термін в спробі уповільнити поширення коронавірусу в столиці Бельгії.

Крім того, місцева влада закрила три готелі, які приймають секс-працівників, тому що ними не були дотримані заходи соціального дистанціювання, повідомила речниця брюссельської мерії Вафа Хамміх.

Вона сказала, що поліцейський контроль буде посилений, щоб забезпечити дотримання заборони, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення про заборону проституції було прийнято після того, як Брюссель вирішив ввести комендантську годину в барах.

З початку цього тижня всі бари і кафе повинні бути зачинені з 11 вечора до 6 ранку, в той час як всі інші заклади, що продають напої або їжу, мають зачинятися в 10 вечора.

У Брюсселі в останні тижні спостерігається зростання числа заражень коронавірусом.

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