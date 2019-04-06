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Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"

На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей
Президент говорив англійською.
Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"

"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.

Він також подякував Альянсу за рішення про посилення чорноморської безпеки, наголосивши, що "курс України на повноправне членство в ЄС та НАТО закріплений в Конституції".

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Брюссель. 

Додамо, це перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон. 

Під час візиту президент планував розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

Під час зустрічі у Брюсселі Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом".

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04 06 2019 19:28
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