Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"

На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей

Президент говорив англійською.

"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.

Він також подякував Альянсу за рішення про посилення чорноморської безпеки, наголосивши, що "курс України на повноправне членство в ЄС та НАТО закріплений в Конституції".

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Брюссель.

Додамо, це перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон.

Під час візиту президент планував розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

Під час зустрічі у Брюсселі Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом".

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