Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"
"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.
Він також подякував Альянсу за рішення про посилення чорноморської безпеки, наголосивши, що "курс України на повноправне членство в ЄС та НАТО закріплений в Конституції".
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Брюссель.
Додамо, це перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон.
Під час візиту президент планував розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.
Під час зустрічі у Брюсселі Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом".
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