Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна, а також посічено фасад. Постраждали дві жінки, стверджує місцева влада.

У росії поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації, внаслідок чого є навіть постраждалі.

Про це повідомляє у Telegram каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Бєлгороді до будівлі адміністрації міста врізався БПЛА", - заявив Гладков.

За його словами, нібито є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію.

Крім того, через вибух у будівлі адміністрації вибито вікна, посічено фасад. При цьому Гладков уже встиг визначити приналежність безпілотника до так званих "дронів противника".

Селище Тьоткіно Курської області нині повністю перейшло під контроль російських визвольних сил, заявив Легіон "Свобода Росії" в Telegram.

"путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - йдеться в повідомленні.

У прориві кордону рф беруть участь Легіон Свобода росії (ЛСР), російський добровольчий корпус, та добровольці Сибірського батальйону.