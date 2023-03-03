Матеріали:
Теми:

У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні

03 березня 2023, 11:23
У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні
Фото: з вільних джерел
У 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які уможливили повномасштабний напад рф на Україну.

Таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію росії.

За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, "було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час".

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу рф Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться "переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків".

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент росії путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку рф. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

Раніше ми писали, що  видання Politico перерахувало "всі гріхи Меркель та її уряду".

НАТОМеркельвійна з Росієювійна в Українібундестагпдч

Останні матеріали

Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмуту. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмуту. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється