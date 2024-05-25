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ПОЛІТИКА

У Бундестазі закликають Шольца дозволити Україні стріляти західною зброєю по росії

25 травня 2024, 10:19
У Бундестазі закликають Шольца дозволити Україні стріляти західною зброєю по росії
Як повідомляють західні ЗМІ, партнери України заборонили використовувати надану західну зброю для ударів по території росії, побоюючись можливої ескалації.

У німецькому Бундестазі знову звернулися до канцлера Олафа Шольца, щоб дозволити України бити по території росії західною зброєю. На думку депутатів, у цьому випадку йдеться про самооборону.

Про це заявив політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер, повідомляє Spiegel.

"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - сказав політик.

Він заявив, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресора.

"російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, в тому числі плануючими бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд", - додав він.

Хофрайтер напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини закликав Берлін та Париж посилити підтримку України. Він наголосив, що "у серйозній ситуації, в якій опинилася Україна, не можна виключати індивідуальні системи озброєння в усіх напрямках".

Як повідомляють західні ЗМІ, партнери України заборонили використовувати надану західну зброю для ударів по території росії, побоюючись можливої ескалації.

Проте глава британського МЗС Девід Кемерон вважає, що українці можуть використовувати західну зброю для атак росії. Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив під час недавнього візиту до Києва, що Україна повинна сама вирішувати, як вести війну. Але він додав, що США не заохочують України завдавати ударів за межами країни.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.

зброяОлаф Шольцвійна в Україні

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