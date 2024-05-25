Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні бити по території рф

25 травня 2024, 08:35
Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні бити по території рф
Фото: 5 канал
"Відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює здатність оборонятися".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.

Про це повідомляє The Economist.

"Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається у Харківській області, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її захист", – зазначив Столтенберг.

Коментуючи наступ росіян на Харківщині глава НАТО підкреслив, що не очікує що ці дії призведуть до прориву Росії.

"Вони продовжуватимуть тиснути і продовжуватимуть завойовувати деякі незначні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки", – додав він.

Чиновник також наголосив, що у нього є різкі слова для європейських членів НАТО.

"Європейські союзники пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого близького до цього", – підкреслив Столтенберг.

Від початку повномасштабного вторгнення США і союзники України забороняють атакувати цілі на території рф із західної зброї. Україні дозволено використовувати її лише для звільнення власних тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може вільно використовувати крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow для ураження цілей в росії.

війнаНАТОСтолтенбергросія загроза

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється