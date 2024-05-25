Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні бити по території рф

"Відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює здатність оборонятися".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.

Про це повідомляє The Economist.

"Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається у Харківській області, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її захист", – зазначив Столтенберг.

Коментуючи наступ росіян на Харківщині глава НАТО підкреслив, що не очікує що ці дії призведуть до прориву Росії.

"Вони продовжуватимуть тиснути і продовжуватимуть завойовувати деякі незначні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки", – додав він.

Чиновник також наголосив, що у нього є різкі слова для європейських членів НАТО.

"Європейські союзники пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого близького до цього", – підкреслив Столтенберг.

Від початку повномасштабного вторгнення США і союзники України забороняють атакувати цілі на території рф із західної зброї. Україні дозволено використовувати її лише для звільнення власних тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може вільно використовувати крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow для ураження цілей в росії.