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У Буркіна-Фасо атакували католицьку церкву, шестеро загиблих

"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо"
В африканській країні Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву і спалили її.
У Буркіна-Фасо атакували католицьку церкву, шестеро загиблих Фото: з вільних джерел

"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на  AFP.

Більшість жителів Буркіна-Фасо – мусульмани (80%), а християн, переважно католиків, налічується близько 20%.

У квітні терористи напали на протестантську церкву у Буркіна-Фасо , вбили шістьох християн. Це була перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акції насильства джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Нагадаємо, що унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей.

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12 05 2019 19:26
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