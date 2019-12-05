CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ африканській країні Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву і спалили її.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Буркіна-Фасо атакували католицьку церкву, шестеро загиблих
"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо"
Фото: з вільних джерел
"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на AFP.
Більшість жителів Буркіна-Фасо – мусульмани (80%), а християн, переважно католиків, налічується близько 20%.
У квітні терористи напали на протестантську церкву у Буркіна-Фасо , вбили шістьох християн. Це була перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акції насильства джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".
Нагадаємо, що унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 05 2019 19:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад