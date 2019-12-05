У Буркіна-Фасо атакували католицьку церкву, шестеро загиблих

"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо"

В африканській країні Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву і спалили її.

"Озброєний чоловік вбив шістьох осіб під час атаки на католицький храм у Буркіна-Фасо", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на AFP.

Більшість жителів Буркіна-Фасо – мусульмани (80%), а християн, переважно католиків, налічується близько 20%.

У квітні терористи напали на протестантську церкву у Буркіна-Фасо , вбили шістьох християн. Це була перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акції насильства джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Нагадаємо, що унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей.