Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом

01 грудня 2023, 11:49
У Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом
Архів Фото: Сахалин.Инфо
Як зазначають джерела, це – другий етап спецоперації СБУ.

У Бурятії на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом.

Про це пише LB.ua.

Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через "Чортів міст". Співрозмовники сказали, що саме на це розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. 

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілися шість цистерн. Для гасіння пожежі приїхав навіть пожежний потяг. 

"російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій бурятії", – прокоментували джерела.

Учора вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії. 

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. 

СБУпаливопотягвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Схоже путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється