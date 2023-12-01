У Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом

Як зазначають джерела, це – другий етап спецоперації СБУ.

У Бурятії на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом.

Про це пише LB.ua.

Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через "Чортів міст". Співрозмовники сказали, що саме на це розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілися шість цистерн. Для гасіння пожежі приїхав навіть пожежний потяг.

"російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій бурятії", – прокоментували джерела.

Учора вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії.

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої.