Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ

Залізницю, зокрема, використовували й для військових поставок.

У ніч на 30 листопада пролунав вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії (рф).

За даними джерел УП, за підривом залізниці стоїть Служба безпеки України. Спецслужба підрив офіційно поки не коментувала.

Співрозмовник видання зауважив, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між росією та Китаєм. І зараз країна-терористка використовує його в тому числі й для військових поставок. Вибух же, за даними ЗМІ, паралізував цей шлях.

"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", – зазначив співрозмовник.

Байкало-Амурська магістраль (БАМ) - це залізниця в азійській частині Росії. Довжина 4234 км (траса від Усть-Кута над р. Леною до Комсомольська-на-Амурі). Основну частину шляху збудовано у 1974-84. Існує три відгалуження до Транссибірської залізниці.

Довжина залізниці - 4 234 км.

Північномуйський тунель імені В. А. Безсолова - це залізничний тунель в Республіці Бурятія на Байкало-Амурській магістралі (на перегоні роз'їзд Ітикіт - станція Окусікан), відкритий 5 грудня 2003 року. За протяжністю є найдовшим залізничним тунелем у росії - 15 343 метри.

Нещодавно, у Челябінську на тракторному заводі, який виробляє двигуни для російських танків і САУ, стався потужний вибух і пожежа.