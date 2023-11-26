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ПОЛІТИКА

У Челябінську на заводі, що виробляє двигуни для російських танків, стався потужний вибух

26 листопада 2023, 20:35
У Челябінську на заводі, що виробляє двигуни для російських танків, стався потужний вибух
ФОТО: ERT
Тим часом у Telegram-каналі RusNews стверджують, що причиною вибуху нібито стало коротке замикання в траснформаторі.

У Челябінську на тракторному заводі, який виробляє двигуни для російських танків і САУ, стався потужний вибух і пожежа.

У соцмережах з’явилося відео вибуху, на якому видно, що над територією заводу піднявся величезний вогняний гриб. Тим часом у Telegram-каналі RusNews стверджують, що причиною вибуху нібито стало коротке замикання в траснформаторі.

В МНС рф заявили, що площа пожежі становила 40 квадратних метрів і її вже загасили.

Челябінський тракторний завод є основним постачальником для підприємств концерну Уралвагонзавод: двигунами ЧТЗ різної потужності оснащують танки Т-72, Т-90 Прорив, БМПТ Термінатор, артилерійські самохідні установки Акація, Мста-С, Коаліція-СВ.

У 2023 році завод потрапив під санкції США та України як "підприємство, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб Збройних сил російської федерації".

Нагадаємо, сьогодні під москвою було чути вибухи, повідомляється про нібито масовану атаку невідомих безпілотників, які летіли на столицю рф.

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