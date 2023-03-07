У битві за Бахмут знищено найкращі підрозділи ПВК Вагнер — ISW

Бої за невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків Вагнера.

ПВК Вагнер у битві за Бахмут втратила найефективніші підрозділи.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бої за невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків Вагнера.

На думку аналітиків ISW, незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста, у Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Повідомляється, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили витрачаються дарма саме таким чином. Раніше він заявляв, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.

Як повідомлялося, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалено рішення, що ЗСУ продовжать обороняти Бахмут і посилювати позиції у місті.