У Чечні в полоні можуть перебувати більше 150 українських військових
Більше 150 військовослужбовців з України можуть бути в полоні на території Чечні і ймовірніше всього вони знаходяться в Грозному.
Про це передає Радіо Свобода, посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Військовополонених можуть передавати в місця утримання на території Чечні, де, як і в інших місцях полону, порушуються норми гуманітарного права та Женевської конвенції. Режим Кадирова використовує їх як "живий щит" для військових об’єктів і важіль для зняття санкцій з його родини", - заявили в Координаційному штабі.
Видання пише, що міжнародний комітет Червоного Хреста не може підтвердити перебування в полоні українців на території Чечні.
Крім того, штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.
Червоний Хрест, навіть якщо отримає всю необхідну інформацію про полонених українців на території Чечні, не зможе допомогти в обміні тому, що не має доступу.
Днями ми писали, що російські тюремники отримали розпорядження катувати українських полонених.