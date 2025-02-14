У Чечні в полоні можуть перебувати більше 150 українських військових

Навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста не дає підтверджень про перебування в полоні українців на території Чечні через відсутність доступу.

Більше 150 військовослужбовців з України можуть бути в полоні на території Чечні і ймовірніше всього вони знаходяться в Грозному.

Про це передає Радіо Свобода, посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Військовополонених можуть передавати в місця утримання на території Чечні, де, як і в інших місцях полону, порушуються норми гуманітарного права та Женевської конвенції. Режим Кадирова використовує їх як "живий щит" для військових об’єктів і важіль для зняття санкцій з його родини", - заявили в Координаційному штабі.

Видання пише, що міжнародний комітет Червоного Хреста не може підтвердити перебування в полоні українців на території Чечні.

Крім того, штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.

Червоний Хрест, навіть якщо отримає всю необхідну інформацію про полонених українців на території Чечні, не зможе допомогти в обміні тому, що не має доступу.

Днями ми писали, що російські тюремники отримали розпорядження катувати українських полонених.