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У Чечні в полоні можуть перебувати більше 150 українських військових

14 лютого 2025, 19:01
У Чечні в полоні можуть перебувати більше 150 українських військових
Фото: odessa-daily.com.ua
Навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста не дає підтверджень про перебування в полоні українців на території Чечні через відсутність доступу.

Більше 150 військовослужбовців з України можуть бути в полоні на території Чечні і ймовірніше всього вони знаходяться в Грозному.

Про це передає Радіо Свобода, посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

"Військовополонених можуть передавати в місця утримання на території Чечні, де, як і в інших місцях полону, порушуються норми гуманітарного права та Женевської конвенції. Режим Кадирова використовує їх як "живий щит" для військових об’єктів і важіль для зняття санкцій з його родини", - заявили в Координаційному штабі. 

Видання пише, що міжнародний комітет Червоного Хреста не може підтвердити перебування в полоні українців на території Чечні. 

Крім того, штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.

Червоний Хрест, навіть якщо отримає всю необхідну інформацію про полонених українців на території Чечні, не зможе допомогти в обміні тому, що не має доступу.

Днями ми писали, що російські тюремники отримали розпорядження катувати українських полонених

 
Чечняполонвійна в Україні

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