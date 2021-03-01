У Чехії будуть адаптувати іноземців, які планують жити у країні

У Чехії з 1 січня запустили обов'язковий адаптаційно-інтеграційний курс для іноземців, які планують надалі жити у країні.

Про це йдеться на сайті інтеграційних курсів, повідомляє "Громадське".

Іноземці, які після 1 січня 2021 року отримали дозвіл на довгострокове перебування у Чехії або дозвіл на постійне перебування, зобов'язані пройти курс з адаптації упродовж року після отримання дозволу.

На чотиригодинному курсі мають ознайомити з базовими цінностями Чехії, традиціями, а також правами та обов'язками, які стосуються проживання у Чехії. Крім того, ознайомлять з організаціями та установами, які можуть безкоштовно консультувати іноземців.

На курс необхідно зареєструватися онлайн, а пройти його можна в одному з 18 інтеграційних центрів. Він коштуватиме 1500 чеських крон (майже 2 тисячі грн). За непроходження курсу загрожуватиме штраф у 10 тисяч крон (понад 13 тисяч грн).

Лекції відбуватимуться чеською мовою, але на занятті також будуть присутні перекладачі, які зможуть перекласти розповідь англійською, арабською, французькою, монгольською, російською, сербською, іспанською, в'єтнамською та українською мовами.

Жодних тестів чи іспитів після завершення курсу немає. Усім слухачам видаватиметься посвідчення про проходження курсу.

Не потрібно проходити новий курс іноземцям, які до 1 січня 2021 року вже отримали дозволи на проживання у Чехії, а також біженцям, іноземцям, які приїхали на навчання, громадянам із країн ЄС та членів їхніх родин.

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