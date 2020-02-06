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Чеська економіка скоротилася через коронавірус менше, ніж очікувалося

"Найбільший спад був у торгівлі, готельному бізнесі та транспорті - на 4,9%, промисловість скоротилася на 3,7%"
Падіння виявилося дещо меншим, ніж прогнозували раніше. Так, згідно з попереднім прогнозом Офісу статистики Чехії, економіка країни мала скоротитися на 3,6%.
Чеська економіка скоротилася через коронавірус менше, ніж очікувалося Фото: ukrinform.ua

ВВП Чехії у першому кварталі цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 3,3% - через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Падіння виявилося дещо меншим, ніж прогнозували раніше. Так, згідно з попереднім прогнозом Офісу статистики Чехії, економіка країни мала скоротитися на 3,6%.

"Найбільший спад був у торгівлі, готельному бізнесі та транспорті - на 4,9%, промисловість скоротилася на 3,7%", - додав директор департаменту національних рахунків Офісу статистики Владімір Кермет.

"Хоча обмежувальні заходи проти поширення коронавірусу торкнулися тільки останніх двох тижнів березня, вони настільки сильно вдарили по економіці, що потягнули весь перший квартал на значне зниження", - сказав економіст ING Bank Якуб Зайдлер.

"Економічний спад тільки в березні склав більше 10 відсотків, а в останні тижні березня - вже чверть. Враховуючи, що квітень був майже повністю вражений обмеженнями і травень також повертався до норми відносно повільно, зрозуміло, що спад у вітчизняній економіці в другому кварталі буде в двозначних цифрах", - додав він.

Хоча більшість економік світу падають у цьому кварталі через обмежувальні заходи, є один виняток. Згідно з переглянутою оцінкою, Швеція зросла на 0,4 відсотка в річному обчисленні і на 0,1 відсотка в квартальному обчисленні в першому кварталі.

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02 06 2020 17:30
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