У Чехії бус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП, загинула жінка
За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його перед поїздом. В результаті бус зіткнувся з поїздом, загинула жінка, повідомляє mukachevo.net.
Фото: mukachevo.net
Закарпатські ЗМІ повідомляють, що загибла була родом з Тячівського району.
Також, за даними ЗМІ, у ДТП постраждав 20-річний хлопець з Виноградівського району.
Фото: mukachevo.net
За інформацією чеських поліцейських, після скоєння аварії водій мікроавтобуса намагався втекти з місця події.
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, що автобус з українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на опольському відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке.
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