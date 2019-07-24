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У Чехії бус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП, загинула жінка

Водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його перед поїздом. В результаті бус зіткнувся з поїздом
На переїзді у Чехії між населеними пунктами Причина та Петровице потрапила в аварію маршрутка з українськими заробітчанами.
У Чехії бус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП, загинула жінка Фото: з вільних джерел

За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його перед поїздом. В результаті бус зіткнувся з поїздом, загинула жінка, повідомляє mukachevo.net.


Фото: mukachevo.net

Закарпатські ЗМІ повідомляють, що загибла була родом з Тячівського району.

Також, за даними ЗМІ, у ДТП постраждав 20-річний хлопець з Виноградівського району.


Фото: mukachevo.net

За інформацією чеських поліцейських, після скоєння аварії водій мікроавтобуса намагався втекти з місця події.


Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, що автобус з українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на опольському відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке.

 
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