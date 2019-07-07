CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвтобус з українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на опольському відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український автобус потрапив у ДТП в Польщі: багато постраждалих
Інцидент трапився близько 6 ранку. Водій був тверезий
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Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею. 11 осіб були доставлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними. 5 постраждалих уже покинули медзаклади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Інцидент трапився близько 6 ранку. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.
На місце події прибув транспорт, який відвіз українських громадян до Ольшанце, звідки вони мали продовжити подорож іншим автобусом.
Нагадаємо, що троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.
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