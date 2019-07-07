Український автобус потрапив у ДТП в Польщі: багато постраждалих

Автобус з українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на опольському відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке.

Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею. 11 осіб були доставлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними. 5 постраждалих уже покинули медзаклади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Інцидент трапився близько 6 ранку. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.

На місце події прибув транспорт, який відвіз українських громадян до Ольшанце, звідки вони мали продовжити подорож іншим автобусом.

Нагадаємо, що троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.