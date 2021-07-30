У Чехії даватимуть вихідні вакцинованим держслужбовцям

Уряд Чеської Республіки схвалив пропозицію прем’єра Андрія Бабіша щодо надання двох додаткових днів оплачуваної відпустки державним службовцям, які зроблять щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляється на сайті уряду, передає Укрінформ.

Правило набуває чинності з 1 січня 2022 року. Використовувати відпускні дні можна буде до кінця наступного року. Таким чином влада хоче мотивувати держслужбовців робити щеплення. У Чехії кількість державних службовців становить 480 тисяч осіб.

Також уряд на засіданні 30 липня погодив, що жителі Чехії, які за станом здоров'я не можуть носити захисну маску, не зобов'язані цього робити, але вони мають підтвердити таке право довідкою від лікаря.

Окрім того, на засідання уряду Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до постанови про обов’язкове носіння захисних масок у закритих приміщеннях. Ця норма була скасована Вищим адміністративним судом у вівторок через "недостатнє обґрунтування доцільності". За словами міністра Адама Войтеха, міністерство доповнило обґрунтування заходу.

У Чехії повністю вакциновано майже 5 млн жителів республіки. За останню добу було підтверджено 203 нових випадки інфікування. У лікарнях з COVID-19 перебуває 51 пацієнт.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 липня, у світі з початку пандемії зафіксовано 197 385 409 випадків COVID-19. Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи.