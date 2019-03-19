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У Чехії діяв центр російських кібератак, - ЗМІ

Для прикриття використовували дві комп'ютерні фірми в Празі
Чеське видання Respekt опублікувало власне розслідування про діяльність і виявлення на території країни великого російського центру кібератак.
У Чехії діяв центр російських кібератак, - ЗМІ Фото: MosDay.ru

Відзначають, що для цих цілей російські спецслужби створили і використовували дві комп'ютерні фірми в Празі. Формально ці приватні компанії займалися продажами комп'ютерного устаткування і програмного забезпечення, однак їхні співробітники також готували хакерські атаки, використовуючи свої комп'ютери. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Respekt.

Частину техніки для цих фірм привозили з Росії автомобілями посольства з дипломатичними номерами.

Таємна російська мережа кіберзлочинців складалася як із чехів, так і з росіян, які отримали місцеве громадянство. Також група могла співпрацювати з кількома аналогічними російськими осередками, що діють в інших країнах.

Чеським силам безпеки вдалося розкрити її діяльність ще на початку 2018 року. Під час операції було затримано декількох осіб, у тому числі російських громадян. Підсумки і деталі цієї операції досі не розголошували.

Нагадаємо, що російські тролі змінюють свою стратегію втручання у вибори США у 2020 році - вони створюють фейкові профілі для просування політичних чвар, замість того, аби самостійно поширювати пропаганду.

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19 03 2019 10:31
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