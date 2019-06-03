CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чехії чоловіка вбив один із двох левів, яких він незаконно тримав на задньому дворі свого будинку для розведення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії лев убив свого господаря, який незаконно утримував його вдома
Щоб дістатися до тіла, правоохоронцям довелося вбити тварин
ФОТО:ZDENEK NEMEC
33-річний Міхал Прасек завів левів ще в 2016 році. Він тримав їх в саморобних вольєрах на подвір’ї позаду будинку в селі Здехов. Через це місцеві жителі зверталися до місцевої влади, однак та виявилася безсилою - чоловік просто відмовився впускати будь-кого на свою територію, повідомляє ВВС.
Тіло господаря левів знайшов його син у вольєрі. У поліції уточнили, що клітка була замкнена зсередини. Щоб дістатися до тіла, правоохоронцям довелося вбити тварин.
Нагадаємо, що біологи виявили в гирлі Амазонки тіло мертвого горбатого кита.
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06 03 2019 10:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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