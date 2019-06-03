У Чехії лев убив свого господаря, який незаконно утримував його вдома Щоб дістатися до тіла, правоохоронцям довелося вбити тварин

У Чехії чоловіка вбив один із двох левів, яких він незаконно тримав на задньому дворі свого будинку для розведення.

ФОТО:ZDENEK NEMEC

33-річний Міхал Прасек завів левів ще в 2016 році. Він тримав їх в саморобних вольєрах на подвір’ї позаду будинку в селі Здехов. Через це місцеві жителі зверталися до місцевої влади, однак та виявилася безсилою - чоловік просто відмовився впускати будь-кого на свою територію, повідомляє ВВС. Тіло господаря левів знайшов його син у вольєрі. У поліції уточнили, що клітка була замкнена зсередини. Щоб дістатися до тіла, правоохоронцям довелося вбити тварин. Нагадаємо, що біологи виявили в гирлі Амазонки тіло мертвого горбатого кита.

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