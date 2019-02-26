У джунглях Амазонки знайшли мертвого кита

Біологи виявили в гирлі Амазонки тіло мертвого горбатого кита.

На місце виявлення туші прибули біологи Інституту Бічо д'Агуа, які запропонували пояснення того, яким чином кит міг опинитися в лісі, повідомляє ScienceAlert.

Довжина тіла кита досягає 11 метрів, а ширина – шести метрів. Воно було знайдено в 15 метрах від берега океану. На туші кита не помічено ніяких пошкоджень, дослідники не можуть точно сказати, чому вона опинилася в лісі, але у них є припущення.

На думку дослідників, кит близько підплив до берега, а приливні хвилі, які останнім часом були дуже сильними, викинули його на сушу, де він заплутався в мангрових заростях і не зміг вибратися. Разом з тим, вчені стурбовані тим, що горбатий кит робив біля узбережжя Бразилії в лютому, оскільки зазвичай кити припливають в цей регіон взимку (у Південній півкулі зараз літо).

Ґрунтуючись на розмірах кита, дослідники припускають, що він ще маленький, його вік не досягає року. На думку вчених, під час міграції він втратив свою матір і опинився далеко від місця призначення.

Також, захисники навколишнього середовища штату Флорида повідомили, що вперше за 2 сезони спостережень виявили дитинча рідкісного атлантичного кита (північний гладкий кит).